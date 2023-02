Potenza: questa sala riunioni intitolata a Di Mauro che “ha sempre messo la sua esperienza a disposizione della regione Basilicata”. I dettagli

Sarà intitolata a Gabriele Di Mauro, ex vicepresidente della Giunta regionale e assessore e che al momento della sua scomparsa, il primo febbraio scorso, ancora presiedeva l’Associazione degli ex consiglieri regionali, la sala riunioni dei gruppi consiliari ubicata al secondo piano del Palazzo del Consiglio regionale a via Verrastro a Potenza.

Lo ha deliberato all’unanimità l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che si è riunito ieri presenti:

il presidente Carmine Cicala;

il vicepresidente Mario Polese;

i due segretari Vincenzo Baldassarre e Gianni Leggieri.

A Gabriele Di Mauro l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata ha riconosciuto lo straordinario impegno e la dedizione totale all’ente Regione.

Il Presidente Cicala, nel ricordare come Di Mauro sia stato un amministratore pubblico attento ai bisogni del territorio che ha sempre messo la sua esperienza a disposizione della regione Basilicata, ha ringraziato l’intero Ufficio di Presidenza per la sensibilità dimostrata con la decisione assunta questa mattina.a

