Potenza: questi artisti donano le loro bellissime opere alla Regione Basilicata. Ecco le foto

Un volto di donna che rappresenta le vette dolomitiche, un paesaggio urbano proposto come ideale metropolitano e le cromie dell’acqua, elemento vitale nella storia della regione.

Sono le opere degli artisti Maria Ditaranto, Giovanni Spinazzola e Dino Ventura che da oggi adornano le pareti della sala riunioni della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata.

I tre artisti hanno donato le tre opere nell’ambito del progetto “Lucania Terra Madre”, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con la Galleria ‘Idearte’ di Potenza, e realizzato in occasione dei 50 anni di Regione Basilicata”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, durante la cerimonia di donazione:

“Opere che attraverso linguaggi artistici differenti hanno il pregio di esaltare tratti distintivi della nostra terra, il sentimento di appartenenza e, quindi, l’identità del popolo lucano.

Tele che esaltano valori che si fanno eredità del passato da trasmettere alle generazioni future.

Un progetto, quello di ‘Lucania Terra Madre’, che esalta il valore della cultura quale fattore in grado di produrre un alto valore aggiunto per lo sviluppo sociale ed economico di una comunità e di cui resterà traccia visibile nella sede del Consiglio regionale della Basilicata”.

Gli artisti presenti alla cerimonia, Maria Ditaranto e Dino Spinazzola, insieme a Grazia Lore, titolare della Galleria “Idearte” hanno ringraziato il Presidente Cicala per “aver dato, ancora una volta, voce al mondo artistico lucano”.

Hanno sottolineato:

“Siamo onorati di aver interpretato l’energia e la bellezza di questa terra, celebrandone il sentimento identitario e di averlo fatto in una occasione speciale, quella del cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario.

Nel palazzo del Consiglio regionale sono presenti numerosi e importanti quadri di altri artisti lucani, un prezioso patrimonio, espressione della creatività artistica, del quale siamo fieri di farne parte”.

L’opera di Maria Ditaranto dal titolo “La grande Madre” è un omaggio alla forza e alla tenacia di un popolo e alla sua terra ricca di risorse naturali, “963 – Un’altra acqua” di Dino Ventura, è un lavoro sull’acqua, un elemento vitale, non solo per la vita in generale, ma anche per la sua luce riflessa che varia da luogo a luogo e “Texture di città – Matera” di Giovanni Spinazzola mette in luce non la rappresentazione di un luogo fisico ma di un luogo mentale, concettuale quello che può immaginare chi ha rivolto lo sguardo verso il futuro.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)