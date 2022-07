Potenza: questi 7 Comuni della provincia insieme sotto la guida del neo Presidente eletto Sen. Gianni Pittella! Auguri di buon lavoro

In un clima di divisioni e irresponsabilità che attraversa il Paese, sette comuni della Basilicata area sud-occidentale, decidono di rilanciare l’Unione dei Comuni istituita nel 2015.

Superando gelosie di campanile e anche antiche incomprensioni e divisioni questi i Comuni che mettono insieme funzioni, progetti ed aspirazioni:

Castelluccio Inferiore;

Castelluccio Superiore;

Latronico;

Lauria;

Nemoli;

Rivello;

Trecchina.

L’Unione si ripropone quale strumento di governo unitario nella gestione:

della polizia municipale;

della progettazione europea –Programmi Ue e PNRR;

della stazione unica appaltante;

del SUAP;

della digitalizzazione;

nella promozione di iniziative nei settori della cultura, dello sport, della socialità, della lotta alle marginalità.

Questo il commento del neo eletto Presidente dell’Unione Lucana del Lagonegrese, Sen. Gianni Pittella:

“In sintesi, l’Unione proverà a diventare interlocutrice unica, unitaria di sviluppo e tutela del territorio.

Questa è una notizia, soprattutto in questi tempi difficili.

E ve n’è una seconda che mi onora molto.

I sindaci dei comuni dell’Unione (Campanella, Ruggiero, De Maria, Carlomagno, Altieri e Marcante), in rappresentanza delle loro comunità, hanno inteso eleggermi loro Presidente.

Li ringrazio di cuore e ringrazio uno ad uno i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, gli amministratori tutti dei sette comuni per il carico di responsabilità che hanno inteso affidarmi.

Essi sanno bene e confido lo sappiano i cittadini delle nostre comunità, che la mia lunga vita politica ha per carattere centrale la condivisione, la ricerca del consenso, l’agire in comune e non mancherò di lavorare in questa direzione anche in questa funzione.

La porta è e sarà sempre aperta anche a quei comuni dell’area che non hanno inteso ancora aderirvi: l’unico fine che l’Unione ha è nell’aumentare la capacità di attrazione di sviluppo delle nostre terre e di decidere insieme per migliorare servizi essenziali.

Le identità restano, nessuna fusione di comuni si realizza bensì una condivisione alta di idee e futuro”.

