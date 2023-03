Potenza: questo Comune della provincia in prima linea nella lotta al randagismo! I dettagli

Tutto pronto per l’incontro informativo/divulgativo che si terrà a Marsicovetere (Potenza) cui interverrà come relatore il delegato dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Potenza, Roberto Tedesco, dal titolo Progetto per la prevenzione del fenomeno del randagismo canino.

L’evento è organizzato dal Comune di Marsicovetere, Assessorato ai Servizi sociali, per offrire alla cittadinanza, alle istituzioni e alle associazioni un focus sulle attività istituzionali per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.

L’appuntamento è per domani, martedì 21 marzo, alle 17:30 nella Sala consiliare in piazza Zecchettin.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)