Potenza: questo Comune della provincia pronto alla tradizionale festa in onore della Beata Vergine del Carmine. Il programma

“A Baragiano Scalo tutto è pronto per la tradizionale festa in onore della Beata Vergine del Carmine in calendario da domani venerdì 15 luglio fino a domenica 17 luglio”.

A parlarne è Rocco Sapienza consigliere comunale con delega allo sport cultura e spettacolo che prosegue:

“È una tradizione che abbiamo fortemente voluto riprendere dopo questi ultimi due anni, insieme al nuovo parroco don Josè e al gruppo di “Quelli del Fare” di cui faccio parte insieme a Antonio Lorusso, Enzo Dereviziis, Maurizio Sileo, Mirko Mellinch, Giuseppe Sapienza, Rocco Traficante, Giuseppe Galizia;

un gruppo nato diversi anni fa ed impegnato anno dopo anno nell’ organizzazione di eventi, che molto probabilmente quest’anno vedrà la fine di un ciclo decennale per lasciare spazio alle new entry, Martina Mignone, Francesca Laudisi, Arianna Latorre che hanno portato nuova linfa e nuove idee al nostro gruppo e Luigi Guglielmi che è stato capace di trovare sponsor anche oltre confine nazionale.

Il corso di via Appia è stato tirato a lucido e l’effetto ottico che donano le luminarie è straordinario.

Per quanto riguarda il programma religioso si svolgerà nel seguente modo: il 15 alle ore 23.00 Buonanotte a Maria.

Sabato 16 alle ore 19.00 Santa Messa e alle ore 23.15 Traslazione della Madonna presso la chiesa nuova.

Domenica 17 alle ore 18:30, Santa Messa e a seguire processione solenne.

Per il programma civile invece, venerdì 15 alle ore 21:30, spettacolo musicale con “LA PICCOLA ORCHESTRA DISTRATTA” che ringraziamo per aver donato alla comunità una serata a costo zero.

E’ un gruppo musicale di cui il nostro sindaco è promotore e che vanta al suo interno “personaggi di rilievo regionale” che suonano solo per passione.

Sabato 16 alle ore 22.00 gruppo musicale PINO A METÀ RÉUNION

DOMENICA 17.00 alle ore 22.00 concerto di RICCARDO FOGLI .

A nome del Comitato festa volevo ringraziare sponsor e cittadini per aver contribuito nonostante il periodo economicamente non facile e quanti ancora vorranno contribuire.

Grazie a tutti, Buona Festa e ancora una volta sarà più bello essere Baragianese”.

Questa la locandina con il programma completo.

