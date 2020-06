Potenza: questo Comune della provincia riparte e istituisce le “Aree Pedonali”. I dettagli

Dopo le misure che riguardano l’azzeramento della la tassa sui rifiuti per le attività commerciali per l’intera annualità per le attività chiuse, e in maniera proporzionale sostegno alle attività che hanno subito perdite durante questo periodo di emergenza sanitaria, il Comune di Vietri di Potenza si è già attivato per l’istituzione delle aree pedonali per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per dare la possibilità agli esercenti di poter occupare gli spazi esterni ai locali, anche per la somministrazione in strada e sul suolo pubblico.

Il Comune di Vietri di Potenza ha disposto lo spazio gratuito per gli esercenti che ne faranno richiesta, come da indicazioni del Governo.

Ha dichiarato il sindaco, avv. Christian Giordano:

“Stiamo facendo il possibile per sostenere le attività che hanno maggiormente subito l’impatto della crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica.

Abbiamo messo in campo iniziative capaci di garantire un sostegno economico concreto, a partire dalla esenzione della intera annualità della Tari fino all’iniziativa dell’incremento delle isole pedonali per favorire l’utilizzo di spazi pubblici.

Per una comunità piccola come la nostra lo sforzo è enorme ma ritengo che siano questi i momenti in cui le Istituzioni debbono dimostrare di essere vicine ed utili al cittadino”.

Negli anni precedenti le aree pedonali erano istituite solo la domenica e nei mesi di luglio ed agosto.

Quest’anno, anche per andare incontro alle esigenze degli esercenti, le aree pedonali sono state anticipate a giugno e prolungate a metà settembre (oltre al prolungamento di un’ora oltre la mezzanotte).

Infatti, a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale, l’Area Tecnica del Comune ha pubblicato l’ordinanza che istituisce le isole pedonali dal 12 giugno al 14 settembre, dalle ore 20:00 alle ore 01:00, così come da dettaglio che segue:

tutti i venerdì e i sabato in Corso Vittorio Emanuele, dall’intersezione con via Santa Lucia fino all’intersezione con Viale Tracciolino;

tutte le domeniche in Corso Vittorio Emanuele (dall’intersezione con via Santa Lucia fino al civico 146) e in Viale Tracciolino (fino al civico 28);

istituita anche nei giorni 10, 11, 12 e 13 agosto in Corso Vittorio Emanuele dall’intersezione con via Santa Lucia fino all’intersezione con Viale Tracciolino.

Saranno consentite forme di attività di somministrazione al di fuori dei locali commerciali all’interno dell’area pedonale, previa presentazione di regolare richiesta.

Il modello di richiesta è stato già pubblicato ed è disponibile sul sito www.comune.vietridipotenza.pz.it.

Resta inteso che bisogna rispettare le norme in vigore sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.a

