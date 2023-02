Potenza, raccolta differenziata: “carico di lavoro abnorme sui lavoratori. Presto modifica di tutto il sistema con sanzioni per chi non rispetta le regole”

“Un’idea chiara e rivoluzionaria per il futuro della raccolta differenziata, quella che è uscita nella riunione di questa mattina con il Comune di Potenza”.

E’ quanto dichiarano il Segretario Generale Colucci Sebastiano e il Segretario dei Servizi Ambientali della FIT-CISL di Basilicata Capasso Francesco che proseguono:

“Su nostra richiesta questa mattina abbiamo incontrato il Sindaco di Potenza Mario Guarente, l’Assessore all’Ambiente Maddalena Fazzari, e il Consigliere Comunale Rocco Quaratino, per affrontare le varie criticità presenti e persistenti sul sistema di raccolta differenziata, entrato ormai in vigore da più di 7 anni.

Il mancato rispetto dell’ordinanza Sindacale da parte di alcuni cittadini, il posizionamento selvaggio dei contenitori, non custoditi come da ordinanza Sindacale, il conferimento barbaro e incontrollato che porta ad un innalzamento del rifiuto indifferenziato, si traduce in un carico di lavoro abnorme sui lavoratori.

Presto si avvierà il sistema porta a porta anche nei nostri Borghi, grazie all’acquisto di nuovi mezzi, per poi arrivare alla modifica strutturale di tutto il sistema di raccolta, con sanzioni aspre per chi non rispetta le regole.

L’ACTA di Potenza per la FIT-CISL di Basilicata deve diventare il fulcro del settore Ambientale in Basilicata, avendone tutte le potenzialità, servono impianti autonomi, e gambe solide per provare a stabilire un bacino unico dei rifiuti, cosi da risolvere tutte le problematiche causate dalle piccole società familiari.

Infine ringraziamo il Sindaco di Potenza, l’Assessore all’Ambiente, il sempre presente Consigliere Rocco Quaratino, per il tempo che dedicano al confronto con le parto sociali, confronto che è alla base di una crescita positiva della Città”.

