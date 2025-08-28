Potenza: riapre la Piscina comunale. Ecco da quando

L’Amministrazione Comunale di Potenza è lieta di annunciare alla cittadinanza la riapertura della Piscina comunale “Michele Riviello” di Parco Montereale.

Dopo la consueta pausa estiva, dedicata ai lavori di manutenzione ordinaria e alla sanificazione degli impianti, la struttura è pronta ad accogliere nuovamente utenti di tutte le età.

A partire da lunedì 1 Settembre 2025 ripartono i corsi di nuoto e le attività di nuoto libero.

Gli orari di accesso e le tariffe per abbonamenti e ingressi singoli sono consultabili sul sito del Comune di Potenza e presso la segreteria della piscina.