Potenza, ripetute segnalazioni di cittadini per ‘intralcio alla circolazione’: questo il sostegno alla Polizia Locale

A seguito di articoli di stampa e trasmissioni televisive, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e l’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio esprimono piena solidarietà e sostegno alla Polizia Locale per l’attività svolta.

“L’intervento effettuato in data 23 febbraio – scrivono in una nota congiunta Sindaco e assessore – nei pressi della palestra Caizzo è stato effettuato a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini per ‘intralcio alla circolazione’, l’ultima delle quali registrata alle ore 12 dello stesso giorno.

Le pattuglie intervenute hanno riscontrato evidenti criticità: numerosi veicoli in sosta irregolare, anche su marciapiedi e attraversamenti pedonali, con conseguente pericolo per gli utenti vulnerabili della strada e oggettive difficoltà per il transito dei mezzi di soccorso. Una situazione tale da richiedere l’impiego di una seconda pattuglia e l’elevazione di 10 sanzioni amministrative.

L’operato della Polizia Locale si è dunque inserito in un contesto di tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle regole del Codice della Strada, principi fondamentali per garantire una convivenza civile e la salvaguardia dell’incolumità collettiva.

Le attività svolte non rappresentano un’azione vessatoria, bensì l’esercizio doveroso di funzioni attribuite dalla legge, a fronte di comportamenti che compromettevano la regolare circolazione e la sicurezza urbana.

Nel pieno rispetto della libertà di stampa e del diritto di cronaca, si auspica che l’informazione possa sempre fondarsi su una verifica puntuale delle fonti e su un confronto con tutte le parti coinvolte, al fine di offrire ai cittadini una rappresentazione completa e oggettiva dei fatti”.

Alla Polizia Locale va il ringraziamento per la professionalità, l’equilibrio e il senso di responsabilità con cui quotidianamente opera al servizio della comunità, spesso in contesti complessi e non privi di tensioni.

Tutelarne l’immagine significa tutelare il lavoro di donne e uomini che, nel rispetto delle prerogative costituzionali, garantiscono legalità, sicurezza e rispetto delle regole nell’interesse collettivo.