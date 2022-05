Potenza: “San Gerardo La Porta si spese nelle opere di carità e nella istruzione gratuita per tutti”. I dettagli

Dopo i festeggiamenti avvenuti a Potenza in onore del Santo Patrono, San Gerardo La Porta, Carmine Lombardi, Segretario cittadino del Pd di Potenza, ha dichiarato:

“Le parole di Monsignor Ligorio ancora una volta rappresentato una traiettoria da cogliere e da fare propria.

Il contesto internazionale minato dalla guerra e le ferite della pandemia che hanno lacerato il tessuto economico e sociale della nostra nazione ci impongono grande senso di responsabilità civica con un nuovo spirito di azione teso al dialogo.

Le forze politiche tutte dovrebbero trovare maggiore coesione al loro interno e fra di loro, aprendo una stagione di dialogo con le forze sociali del Paese.

Mons. Ligorio ci invita a ricercare uno sviluppo sostenibile e duraturo e a trovare insieme i mezzi per realizzalo nella salvaguardia della coesione sociale, cercando di arrestare il crollo demografico e la massiccia emigrazione giovanile e valorizzando il ‘genio femminile’.

La strada maestra per raccogliere le sollecitazioni del Vescovo di Potenza risiede nell’esempio di San Gerardo La Porta che si spese nelle opere di carità e nella istruzione gratuita per tutti nella nostra città, modello per tutti coloro che voglio adoperarsi per il bene comune.”