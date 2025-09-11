Potenza sarà il centro del basket femminile regionale con squadre da Basilicata, Campania e Calabria! Ecco l’appuntamento

Con il basket, il turismo può andare a canestro. Lo sport ha numerosi effetti positivi: migliora il corpo e lo spirito, innanzitutto, e poi mette in connessione gli individui e diffonde quindi la socialità, ma è anche di per sé un ottimo attrattore.

Lo dimostra la seconda edizione del Torneo Lucano “Basket in Rosa”, appuntamento ormai consolidato nel panorama cestistico del Sud Italia che sabato 13 e domenica 14 settembre al Palapergola di Rossellino farà di Potenza il centro del basket femminile regionale.

L’appuntamento, che vedrà protagoniste quattro formazioni di qualità provenienti da Basilicata, Campania e Calabria, rappresenta un modello virtuoso di come lo sport possa diventare efficace strumento di promozione territoriale e sviluppo turistico. Il capoluogo lucano si appresta ad accogliere centinaia di persone tra atleti, staff tecnici, dirigenti, familiari e appassionati, generando un importante indotto economico per la città.

La valenza dell’evento sarà ulteriormente sottolineata dalla presenza, alla conferenza stampa di presentazione in programma domani, venerdì 12 settembre alle 10 nel Palapergola di Rossellino, di tutti i protagonisti: la Presidente Marina Pecoriello, il Team Manager Vincenzo Marino, l’intero Staff Tecnico della Basilia Basket, la squadra al completo e il Direttore Generale di Apt Basilicata Margherita Sarli.

Una presenza istituzionale che testimonia la sinergia virtuosa tra mondo sportivo e organismi preposti alla promozione turistica regionale.

La formula del torneo prevede due giornate intense di grande pallacanestro.

Sabato 13 settembre si disputeranno le semifinali: alle 17:30 la padrona di casa Basilia Basket Potenza affronterà la Virtus Academy Benevento, mentre alle 19:30 scenderanno in campo Catanzaro Centro Basket e Salerno Basket ’92. Domenica 14 settembre spazio alle finali: alle 17:30 la sfida per il terzo e quarto posto, alle 19:30 l’atto conclusivo per l’assegnazione del titolo.

“Siamo orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo questo torneo che rappresenta molto più di un semplice evento sportivo”, dichiara la presidente Marina Pecoriello.

“Il Basket in Rosa è diventato un appuntamento fisso che coniuga perfettamente la promozione dello sport femminile con la valorizzazione del nostro territorio. Vedere Potenza animarsi per un weekend intero, accogliendo squadre e tifosi da tutta la regione e oltre, ci riempie di soddisfazione e ci spinge a continuare su questa strada di crescita e sviluppo”.

L’iniziativa si inserisce strategicamente nella politica di destagionalizzazione turistica della Basilicata, utilizzando lo sport come volano per attrarre visitatori in un periodo dell’anno solitamente caratterizzato da minori flussi turistici.

Un approccio che contribuisce concretamente all’economia locale attraverso pernottamenti, ristorazione e servizi collegati all’accoglienza delle delegazioni ospiti.