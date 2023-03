Potenza: “se hai una buona idea e vivi in Basilicata puoi partecipare a questo bando”! Ecco i dettagli

“Organizzare un evento?

Realizzare il tuo progetto?

Animare la tua comunità?

Si Può Fare se sei un giovane lucano e hai una buona idea”.

Ecco quanto divulgato dal Gruppo di Volontariato “Solidarietà”:

“L’opportunità sarà presentata in conferenza stampa Venerdì 24 Marzo alle ore 10:30 Sala Don Colucci Parrocchia Ss. Anna e Gioacchino – viale Dante, 104.

Un’età compresa fra i 16 e i 30 anni, il domicilio in Basilicata, una buona idea: non c’è bisogno di altro per partecipare con un proprio progetto al bando Si Può Fare Basilicata entro il 10 aprile 2023.

Il progetto, se selezionato dal Gruppo di Volontariato “Solidarietà”, sarà finanziato per essere realizzato entro la fine di giugno 2023.

Gli obiettivi da raggiungere sono importanti e faranno dei giovani partecipanti veri e propri protagonisti delle comunità in cui vivono: combattere la povertà; favorire una migliore educazione per tutti; mirare all’uguaglianza di genere e ridurre le disuguaglianze; rendere più vivibili ed ecologiche le città.

Ma anche – e di questi tempi sembra uno degli obiettivi più importanti – promuovere la solidarietà e gli scambi culturali nel mondo.

Nella scorsa edizione sono stati approvati cinque piccoli progetti capaci di portare una folata di vitalità all’interno delle comunità locali sia nel Materano (le “casette” per il libero scambio di libri a Tursi, lo scambio e la riparazione di vestiti nel Metapontino, la coltivazione di orti urbani a Matera) sia nel Potentino (laboratorio e mostra di “carruozzi” ad Avigliano, valorizzazione del verde a Potenza).

Il piano Si Può Fare nasce nel 2020, grazie a una rete di associazioni guidate da Cantiere Giovani.

Oggi prosegue grazie alle capacità di oltre venti soggetti in tutta Italia, fra cui lo storico Gruppo di Volontariato “Solidarietà” di Potenza.

Proprio nel Salone don Colucci della parrocchia potentina dei Santi Anna e Gioacchino, si terrà venerdì 24 Marzo prossimo, alle 10:30, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Saranno presenti:

don Franco Corbo (presidente del Gvs);

Emilio Giugliano (coordinatore Sezione “Solidarietà” del Gvs, responsabile del progetto);

Sandra Di Stefano,

Annalisa Giordano e Mario Valente (operatori Gvs e curatori del bando);

Francesco Palmieri (progettista e project manager di Cantiere Giovani).

