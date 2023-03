Potenza, straordinario il campione di nuoto Domenico Acerenza che conquista la medaglia d’argento in Israele! Complimenti

Riparte la Coppa Len di nuoto in acque libere e come da tradizione il vernissage è in programma oggi sabato 18 marzo ad Eilat in Israele.

Start alle ore 9.00 locali, le 8.00 in Italia.

Partenza con il botto per il nostro Domenico Acerenza.

Stamattina, proprio in Israele, conquista la medaglia d’argento, nella 10 km in acque libere.

Ecco la classifica:

Leg 1 Eilat 10km M

1° classificato: Marc-Antoine Olivier 1h47’56″2

2° classificato: Domenico Acerenza +2″3

3° classificato: Marcello Guidi +4″9

5° classificato: Mario Sanzullo +9″0

7° classificato: Gregorio Paltrinieri +11″1

12° classificato: Andrea Manzi +17″9

13° classificato: Matteo Furlan +19″6

22° classificato: Andrea Filadelli +48″2

37° classificato: Marco Inglima +8:20.0

Dario Verani DSQ

Nelle acque di Eilat, quindi, il campione di Sasso di Castalda (PZ) si è posizionato alle spalle del francese Marc-Antoine Olivier, risultando il primo tra gli italiani con il tempo di 1:47:58.5.

Terzo posto per l’altro italiano Marcello Guidi, settimo Gregorio Paltrinieri.

Gli azzurri a Eilat sono:

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto),

Domenico Acerenza e Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli),

Dario Verano (Esercito/Livorno Acquatics),

Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi),

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli),

Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto),

Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros).

Nello staff, insieme al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli e Massimiliano Lombardi.

IL CIRCUITO.

Sei tappe con apertura ad Eilat, in Israele, il 18 marzo e chiusura il 23 settembre a Barcellona.

Una la tappa italiana il 13 maggio a Piombino.

Nel 2022 dominio azzurro nel circuito e classifica generale vinta da Gregorio Paltrinieri, che ha preceduto Domenico Acerenza, Marcello Guidi e Mario Sanzullo, e tra le donne da Giulia Gabbrielleschi che ha preceduto Ginevra Taddeucci.

LE TAPPE.

18 marzo Eilat (Israele), 13 maggio a Piombino; 17 giugno a Belgrado (Serbia), 19 agosto a Samornik in Slovacchia; 3 settembre a Veles (Macedonia). Conclusione a Barcellona il 24 settembre.

