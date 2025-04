Potenza si arricchisce di due nuovi Viceprefetti Aggiunti. Auguri di buon lavoro

Il team dirigenziale della Prefettura di Potenza si arricchisce di due nuovi Viceprefetti Aggiunti, la Dottoressa Maria Luisa Greco ed il Dottor Marco Madeo.

Entrambi di origini calabresi, i neo dirigenti, dopo aver frequentato il VII Corso di formazione iniziale per l’accesso alla Carriera Prefettizia, hanno varcato, questa mattina, in un clima carico di attesa ed emozione, il portone del Palazzo di Governo.

Ad accoglierli, il Prefetto Michele Campanaro, affiancato dal Viceprefetto Vicario Francesco D’Alessio, anche lui di recente approdo nel Capoluogo lucano, dal Capo di Gabinetto Viceprefetto Gerardo Quaranta, dal Viceprefetto Aggiunto Gerarda Di Muro e dal Dirigente di II Fascia Dott. Antonio Ferraro.

La mattinata ha preso, subito, il via con il perfezionamento delle procedure formali e, in particolare, con la firma dei provvedimenti di conferimento dei posti di funzione con cui il Prefetto Campanaro, tenuto conto degli assetti organizzativi interni, di attitudini e capacità professionali, ha affidato ai Viceprefetti Aggiunti gli incarichi.

In particolare, la Dottoressa Maria Luisa Greco, che da oggi assume l’incarico di Vicecapo di Gabinetto, si occuperà, tra le altre cose, di:

sostituire il Capo di Gabinetto, in caso di assenza o impedimento del medesimo;

relazioni esterne, comunicazione istituzionale, rapporti con la stampa, sito istituzionale della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e relazioni con i cittadini;

coordinamento del “Nucleo di supporto” all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del Tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate;

segreteria particolare del Prefetto, cerimoniale, onorificenze e ricompense;

attività finalizzate alla stipula di patti e protocolli di intesa;

materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Il Dottore Marco Madeo, invece, individuato dal Prefetto Campanaro per dirigere l’Area IV (Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione), si occuperà di:

immigrazione (supporto al Prefetto nell’esercizio delle funzioni relative alla salvaguardia dei diritti civili, alla gestione delle emergenze sociali e all’immigrazione, Sportello unico per l’immigrazione (SUI), diritti civili e cittadinanza, immigrazione e accoglienza, minori stranieri non accompagnati, minoranze storiche etniche e linguistiche, nuove minoranze e comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC), studi, rilevazioni e analisi sul fenomeno migratorio, funzionamento e iniziative del Consiglio territoriale dell’immigrazione, ricongiungimenti familiari, riconoscimento in favore di cittadini italiani dello status di profugo, provvedimenti di espulsione di stranieri e relativo contenzioso, attuazione di convenzioni internazionali e normative comunitarie, collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e altre organizzazioni internazionali o di settore);

provvidenze economiche in favore di profughi, rifugiati, orfani di guerra, deportati e internati civili;

tutela della riservatezza e degli altri diritti della personalità;

riconoscimento della personalità giuridica;

enti morali e associazioni non riconosciute;

affari dei culti;

legalizzazioni;

supporto al Prefetto per le iniziative, anche pattizie, in materia di fragilità sociali e di integrazione socio-culturale;

attività del Nucleo operativo tossicodipendenze (NOT);

per le materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Dopo le formalità di rito e il ‘giro’ della Prefettura per conoscere tutto il personale, i due giovani dirigenti si sono messi subito all’opera!

Queste le parole del Prefetto Campanaro ai neo Viceprefetti Aggiunti:

“Auguro ad entrambi i giovani colleghi i migliori auguri di buon lavoro.

Questo ‘primo giorno di scuola’ mi fa tornare indietro negli anni, riportandomi alla mente la grande emozione vissuta per il mio esordio in Prefettura.

Il vostro arrivo segna un momento importante perché consente di rafforzare in maniera significativa e rilevante la squadra dei dirigenti della carriera prefettizia qui a Potenza.

Andrete a svolgere compiti fondamentali in settori delicati e strategici per la nostra Amministrazione, con quelle preparazione e freschezza che, sono certo, porteranno linfa aggiuntiva all’intera struttura. Auguro che questa prima Sede sia per voi testimone dell’inizio di una carriera professionale lunga e ricca di soddisfazioni”.