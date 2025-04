A Potenza e provincia queste due iniziative per celebrare la memoria storica: ecco gli appuntamenti

L’ANPI Provinciale di Potenza ha in programma nei prossimi giorni una serie di iniziative dedicate alla memoria storica, alla formazione e alla valorizzazione del contributo delle donne nei percorsi di resistenza e cittadinanza attiva.

Si comincia oggi, Lunedì 14 Aprile, alle ore 16:30, con un seminario di formazione che si terrà presso il Polo Bibliotecario di Potenza, dal titolo “Il ruolo dell’ANPI nella scuola: percorsi didattici ed educativi tra storia e memoria”.

L’incontro vedrà la partecipazione di Paolo Papotti, responsabile nazionale per la Formazione ANPI, e sarà un’occasione di riflessione sul ruolo dell’associazione nei contesti educativi.

Martedì 15 aprile, alle ore 9:30, a Melfi, presso la Sala Consiliare del Comune, si svolgerà invece la premiazione del concorso “STEAM: donne e antifascismo”.

Sempre Martedì 15 Aprile, alle ore 18:00, l’appuntamento è a Corleto Perticara, in Piazzetta del Risorgimento Lucano, per la presentazione pubblica del volume di Emilio Chiorazzo, “I Lucani della Resistenza”, un’opera che raccoglie testimonianze e storie poco conosciute ma fondamentali per comprendere il contributo della Basilicata alla lotta per la libertà.