Potenza, sta per tornare il senso di marcia originario su queste strade. L’avviso

Il Consigliere Comunale Francesco Giuzio fa sapere:

“Da Lunedì prossimo, 30 giugno, verrà ripristinato il senso di marcia originario in:

Via Caporella

Vicolo Bruno

Via Rosica (davanti al TAR)

Il traffico tornerà verso Via 4 Novembre, come stabilito dall’Ordinanza n. 283/2023, a conclusione dei lavori della splendida Villa del Prefetto (Se non l’avete ancora visitata… beh, cosa aspettate?).

Comunichiamo questa notizia con largo anticipo per permettere a tutti di abituarsi al ritorno alla viabilità originaria ed evitare pericolose distrazioni!

Nei primi giorni di ripristino del senso di marcia originario, la Polizia Locale sarà presente in zona per vigilare e prevenire infrazioni dovute a distrazione o mancata informazione.

Le foto qui sotto aiuteranno a visualizzare il percorso – dateci un’occhiata per organizzarvi al meglio!

Grazie per la collaborazione e… buona ritorno alle origini”.