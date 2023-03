Potenza, stop a benzina e diesel: la Lega in questa piazza raccoglie firme contro il divieto europeo. I dettagli

La Lega della Provincia di Potenza torna in piazza.

Come fanno sapere dalla sede locale del Partito;

“Dopo il grande successo di domenica scorsa a Melfi, tocca alla città Capoluogo.

Vi aspettiamo al gazebo che si terrà in Piazza Prefettura sabato mattina, dalle 9:30 alle 13:30.

Continueremo a raccogliere firme contro il divieto di vendita delle auto diesel e benzina e proseguirà, inoltre, la campagna di tesseramento.

Sarà anche l’occasione per rincontrare i militanti, simpatizzanti e i cittadini tutti per proseguire un proficuo confronto e aggiornarli circa l’andamento dell’azione amministrativa a Potenza ed in Regione Basilicata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

