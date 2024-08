Potenza: “sul Trasporto Pubblico Locale serve un nuovo piano”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei Consiglieri Regionali PD Marrese, Lacorazza, Cifarelli:

“Leggiamo con stupore le dichiarazioni dell’Assessore e Vicepresidente della Giunta Regionale Pasquale Pepe sul tema del trasporto pubblico locale con le quali si autoassolve sulla difficile situazione del Trasporto pubblico locale.

Vogliamo ricordare all’Assessore che è il Vicepresidente leghista di una Giunta che ha operato nei passati cinque anni nei quali l’assessorato ai trasporti è sempre stato nelle mani della Lega di cui lui è coordinatore regionale, e che quindi non può non avere responsabilità sullo stato odierno del TPL e sulla gara andata deserta che significa tempo e risorse sprecate per mancanza di visione e lungimiranza.

Leggiamo anche comunicati di ex assessori leghisti critici rispetto alle politiche del governo Bardi.

È troppo comodo e semplice essere contemporaneamente governo e opposizione al governo.

Condividiamo la denuncia, fatta nei giorni scorsi, dal Segretario della CGIL Mega sulla situazione del trasporto ferroviario in Basilicata che ad un anno dal blackout, che ha visto nell’estate scorsa la chiusura totale di tutte le linee ferroviarie lucane, non è affatto migliorata e nonostante un contratto di servizio firmato dalla Regione di 32 Milioni di euro continuano a circolare mezzi vecchi e inadeguati all’utenza.

Ribadiamo la nostra posizione che comprende la necessità di costruire un nuovo piano dei trasporti locali ed un nuovo piano di esercizio che tenga conto delle esigenze nuove della comunità lucana in un contesto socio-economico profondamente mutato, e che questo piano metta al primo posto i bisogni della popolazione e non quelli di questa o quella azienda.

Nello stesso tempo, però, vigileremo affinché Bardi, Pepe&c. non perdano tempo in chiacchiere prorogando sine die un contratto oramai fuori contesto storico.

Partendo dall’attenzione alle categorie fragili, al trasporto gratuito per gli studenti e rafforzando i collegamenti extraregionali con gli aeroporti di Pontecagnano, Foggia e Bari.

Su queste basi siamo disponibili al dialogo, ma l’attuale Giunta Regionale non finga di cadere dal pero e si assuma la responsabilità del governo degli scorsi cinque anni”.