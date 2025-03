Potenza, torna la seguitissima via Crucis di Rione Cocuzzo con scenografie suggestive, costumi realistici e un coinvolgimento emotivo senza pari. Il programma

È ufficiale: la Passio Christi torna a Rione Cocuzzo.

Al via il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi della Settimana Santa a Potenza.

La Parrocchia Maria SS. Immacolata, da sempre cuore pulsante della rappresentazione, è pronta ad accogliere fedeli e spettatori per un’esperienza di profonda spiritualità e forte impatto emotivo.

L’appuntamento è per Venerdì Santo, 18 aprile 2025, giorno in cui il quartiere si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, ripercorrendo gli ultimi momenti della vita di Gesù.

Un evento che negli anni è diventato un simbolo di fede, devozione e tradizione, coinvolgendo intere generazioni di figuranti e volontari.

La locandina 2025: un’immagine, un messaggio potente, l’immagine scelta per la locandina di quest’anno racchiude tutta l’intensità della Passione: un incontro di sguardi tra Gesù e sua madre Maria, un attimo di dolore e amore che tocca il cuore di chi guarda.

Accompagna l’immagine una frase carica di significato: “Nel giardino della vita, perdersi è trovare speranza”.

Un messaggio che invita alla riflessione e che sottolinea come, anche nei momenti più bui, la fede possa essere luce e guida.

È Un evento che resiste nel tempo, quella del 2025 sarà un’edizione speciale, non solo perché continua una tradizione radicata da oltre vent’anni, ma anche perché la Passio Christi di Rione Cocuzzo ha saputo resistere e adattarsi anche nei periodi più difficili.

Neanche durante la pandemia l’evento si è fermato, dimostrando quanto sia importante per la comunità e quanto forte sia il desiderio di portare avanti questa testimonianza di fede.

Il programma del Venerdì Santo

Ore 15:00 – Azione Liturgica

A seguire – Rappresentazione vivente della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo

L’invito è rivolto a tutta la città: vivere un’esperienza unica, in cui la storia della Passione prenderà vita attraverso scenografie suggestive, costumi realistici e un coinvolgimento emotivo senza pari.

Questa la locandina dell’iniziativa.