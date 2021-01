Potenza, tragedia nella tragedia: dopo la madre, anche il figlio di 20 anni perde la vita a causa dell’incidente!

Il 2021 è già teatro di due gravi morti.

Come tutti purtroppo sanno, questa mattina a causa di un incidente sulla Tangenziale Nord, strada che collega Piani del Mattino alla 658 Potenza-Melfi, la dottoressa 58enne, Pompea Allegretti, ha perso la vita.

La donna era residente a Potenza ma era molto conosciuta anche a Filiano, essendo Guarda Medica locale.

I VV.F. questa mattina, arrivati sul posto, hanno trovato tre veicoli coinvolti, una Fiat 16, un furgone ed una Lancia Y.

Ad avere la peggio madre e figlio, occupanti della Fiat 16.

Il giovane è stato subito soccorso dal personale sanitario e trasportato in Ospedale in codice rosso, mentre, per estrarre la donna è stata necessaria la collaborazione dei VV.F.

Disperate le condizioni del 20enne che, nonostante abbia lottato in queste ore, non ce l’ha fatta.

Davanti a questa immane tragedia, questo il messaggio di cordoglio del presidente Bardi:

“Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dalla dottoressa Pompea Allegretti, per anni punto di riferimento della comunità di Filiano.

Per questo sono particolarmente addolorato per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Salvatore Raimondi.

Alla famiglia i sensi del mio cordoglio per la scomparsa della madre e del figlio”.

Ci stringiamo all'immenso dolore della famiglia.

