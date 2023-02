Potenza: tutto pronto per l’inaugurazione di questo terzo sottopasso! Ecco i dettagli

Sarà inaugurato sabato 18 Febbraio, alle ore 11:30, il terzo sottopasso di via Roma, a Potenza: lo ha annunciato l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre al sindaco di Potenza, Mario Guarente:

il governatore della Basilicata, Vito Bardi,

l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra,

il direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi,

il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento.

Lo slogan scelto dal Comune è “Il terzo comodo, per una viabilità più comoda, veloce e sostenibile”.

I lavori, per un importo di 5,6 milioni di euro, riguardavano l’eliminazione del passaggio a livello, nel centro urbano del capoluogo lucano, e rientravano nel progetto complessivo di realizzazione del “Servizio ferroviario metropolitano Hinterland potentino” che ha previsto in due fasi precedenti anche la realizzazione del Terminal del Gallitello e l’eliminazione dei passaggi a livello di via Angilla Vecchia e via Calabria.a

