Potenza: un altro passo avanti per il rinnovamento di Bucaletto. Le ultime notizie

Un altro passo avanti per il rinnovamento di Bucaletto.
Oggi, fa sapere il Consigliere comunale Francesco Giuzio, è stata aggiudicata la gara per l’abbattimento di circa 20 prefabbricati dismessi, per un importo di 150 mila euro.
Un intervento importante, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Telesca, che contribuirà alla riqualificazione e al futuro di Bucaletto.
Intanto proseguono i tanti cantieri già aperti:
- il Parco all’ingresso della cittadella,
- le 5 palazzine del progetto PINQUA,
- la pista ciclabile che unirà i due versanti del quartiere.
E nelle prossime settimane partiranno anche i lavori di realizzazione di 49 alloggi a cura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Basilicata, guidato dall’Ing. Vito Sivolella.
A questi interventi si aggiungerà anche quello che riguarda il Teleriscaldamento che renderà utilizzabile l’energia termica prodotta dalla SiderPotenza, del Gruppo Pittini.
Bucaletto, pur tra mille difficoltà e problemi, cambia volto, giorno dopo giorno.