Potenza, un luogo della memoria per le vittime del Coronavirus. Ecco la richiesta

‘Creazione luogo della memoria vittime del Covid’, mozione dei consiglieri Angela Blasi, Bianca Andretta, Roberto Falotico, Franco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone, Vincenzo Telesca:

“Premesso

Che la situazione che stiamo vivendo, dovuta al covid, ha scosso gli animi e modificato la vita di ognuno di noi.

Considerato

Che Il covid ha portato via tanti nostri concittadini e concittadine e che le loro famiglie a causa delle restrizioni non hanno potuto salutarli come avrebbero voluto.

Considerata

la profonda commozione che coglie ciascuna e ciascuno di noi davanti a tanta sofferenza

CHIEDIAMO

che nel capoluogo di regione si pensi, come già avvenuto a Firenze, ad un luogo dove si possano ricordare le vittime del covid, come segno di vicinanza di tutta la città di Potenza alle famiglie colpite e di memoria per le future generazioni.

Un luogo significativo che esplichi non solo il desiderio di vicinanza ma che assuma un valore sociale di testimonianza, auspicio e ricordo anche attraverso una targa”.

