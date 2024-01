“Il lavoro sinergico degli Assessorati alla Cultura Stefania D’Ottavio che ha magistralmente organizzato l’evento, al Bilancio Gianmarco Blasi (trovate le risorse per la festa in un bilancio complesso), assieme alla ferrea volontà del Sindaco Mario Guarente di realizzare una festa non ordinaria, ha regalato alla città il Capodanno che merita“.

E’ quanto ha dichiarato la Segretaria Provinciale della Lega Stefania Polese che prosegue:

“Un fiume di gente ha invaso il centro storico recandosi nel capoluogo da tutta la provincia, per un investimento di € 100.000,00 dell’amministrazione comunale, produttivo di frutti al di là delle aspettative. Ogni locale in centro e in città ha visto registrare il tutto esaurito.

La scelta del Sindaco Guarente di lasciare aperte le scale mobili (tutte le rampe funzionanti) gratuitamente e fino alle 3:00 del mattino ha premiato totalmente.

È il Bilancio più che positivo di un anno nel quale il gruppo della Lega a Potenza ha dato risposte concrete lavorando sodo e nell’interesse della comunità.

Il Sindaco e la sua Giunta hanno restituito alla città il rango di Capoluogo di Regione e queste festività natalizie con il grande concerto di fine anno, sono la conferma di quanto bene stia lavorando Guarente e di come la Lega potentina sia compatta attorno all’operato del suo Sindaco.

Siamo riusciti in questo anno trascorso a traguardare importanti risultati amministrativi, dalle nuove assunzioni alla messa in sicurezza dei conti dell’ente, ai milioni di € di PNRR appaltati, passando dalla più alta percentuale di turisti registrata in città negli ultimi anni e il lavoro non è ancora concluso.

Ci faremo trovare pronti per le prossime competizioni elettorali, Regione e Città capoluogo, ripartendo dal grande lavoro svolto e fiduciosi dell’apprezzamento dei nostri concittadini e di tutti gli elettori della Provincia di Potenza”.