Potenza, visita del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza

In data odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza – Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli – ha fatto visita al Comando Regionale Basilicata.

All’arrivo presso la Caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.” di via della Meccanica di Potenza, il Comandante Interregionale è stato accolto dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Roberto Pennoni.

Nel corso dell’evento l’Alto Ufficiale ha salutato una rappresentanza del personale in servizio, il Cappellano Militare, i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza militare, nonché i componenti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ai quali ha inteso esprimere parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto, esortando i presenti a profondere le migliori energie affinché l’azione del Corpo continui a tradursi, con competenza e dedizione, in un prezioso servizio a beneficio dell’intera collettività lucana.

Al Comandante Interregionale è stato inoltre illustrato un briefing istituzionale nel corso del quale il Generale Pennoni, alla presenza di tutti gli Ufficiali e dei Comandanti dei Reparti della provincia di Potenza, ha affrontato le tematiche più rilevanti relative al personale, alla logistica e all’attività operativa, evidenziando il ruolo e le funzioni strategiche del Corpo, inteso quale Istituzione capace di corrispondere efficacemente ai mutamenti del contesto generale, a tutela degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea e del Paese, a salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini.

In seguito il Generale Augelli ha incontrato le principali Autorità della regione e della provincia.

Al termine della giornata, il Comandante Interregionale ha espresso parole di apprezzamento al Comandante Regionale per l’azione svolta e per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza gode tra le varie Istituzioni e nella collettività.

Nel pomeriggio, il Comandante Interregionale si recherà a Matera per proseguire la sua visita alle Fiamme Gialle di quella provincia.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)