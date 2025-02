Potenza: visita speciale dell’Arcivescovo Davide Carbonaro alla Parrocchia di Gallipoli. I dettagli

Visita speciale dell’Arcivescovo Davide Carbonaro alla Parrocchia OMD di Gallipoli.

Come fanno sapere in una nota:

“In questo fine settimana la nostra Comunità ha vissuto un’emozione speciale: il nostro caro Padre Davide Carbonaro, già da un anno Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, ci ha fatto visita nella sua nuova veste, riempiendoci di orgoglio e di gioia.

Grazie Eccellenza per la tua presenza, per gli spunti di riflessione preziosi che ci hai dato in questi giorni e per aver scelto ancora una volta la nostra terra come luogo del cuore, quel posto sicuro dove ricaricare le energie e riassaporare quell’affetto fraterno che ti è tanto caro.

La comunità religiosa OMD di Gallipoli e tutta la Parrocchia sono onorate di condividere con te questi momenti di ricchezza d’animo.

Le porte dei nostri cuori e delle nostre case saranno sempre aperte per tutte quelle volte che vorrai “rifornirti” di quell’affetto che qui a Gallipoli troverai sempre.

La tua presenza sarà sempre una benedizione per la nostra comunità.

Ti auguriamo di continuare a percorrere il tuo cammino pastorale con la fede, che ti caratterizza e che trasmetti con grande entusiasmo, intrisa dell’Amore per Cristo, misura di tutte le cose”.