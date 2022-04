Profughi ucraini ritrovano il sorriso grazie all’Az Picerno. Le foto

L’AZ Picerno ha ospitato ieri al “Donato Curcio” 30 profughi ucraini e i rappresentanti dell’amministrazione comunale bellese (sindaco Leonardo Sabato, presidente del consiglio Vito Leone).

L’iniziativa si inserisce in una più ampia attività svolta dalla Società AZ Picerno, che nelle settimane scorse, come già sottolineato dal Direttore Generale Vincenzo Greco, ha deciso di accollarsi le spese per il viaggio dall’Ucraina all’Italia del gruppo, per dare la possibilità a tutti loro di fuggire dalla guerra e di essere ospiti a Bella (PZ).

Il DG Vincenzo Greco ha dichiarato:

“Ieri è stata una bella giornata.

Vedere sulla tribuna del Curcio il gruppo di profughi ucraini sorridenti, e sapere di essere riusciti a strappare un sorriso, ci inorgoglisce come Società e come comunità”.

La squadra prima e dopo la partita ha salutato il gruppo riuscendo a farli emozionare e sorridere.

