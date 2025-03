Obesità e Sovrappeso: nelle farmacie lucane un’iniziativa per promuovere la consapevolezza su questa patologia cronica

Fino al 30 Aprile presso le farmacie aderenti sarà possibile compilare un questionario sul grado di consapevolezza e percezione da parte della popolazione su quelli che sono i fattori di rischio dell’obesità.

Contestualmente ci si potrà sottoporre alla misurazione gratuita di parametri quali peso, altezza, circonferenza vita per identificare il BMI in base ai nuovi standard scientifici.

Federfarma spiega:

“Le finalità della campagna sono quelle di promuovere la consapevolezza su una patologia cronica e sui suoi fattori di rischio, contrastare lo stigma sociale legato all’obesità, raccogliere dati utili per migliorare la percezione e la gestione del rischio obesità nella popolazione.

Siamo in presenza di una patologia complessa che rappresenta una sfida epidemiologica importante per il Servizio Sanitario Nazionale.

Si stima che in Italia il 42% della popolazione adulta abbia problemi di sovrappeso ed il 12% di obesità, con una percentuale maggiore di uomini (poco più dell’11%) rispetto alle donne (oltre il 9%) e con un’incidenza maggiore nella fascia d’età tra i 50 e i 69 anni.

L’incidenza scende al 9,4% nei soggetti di età compresa tra i 35 e i 49 anni ed è di appena il 5,7% tra i 18 e i 34 anni.

L’obesità è una patologia che richiede un approccio multidisciplinare integrato tra i vari professionisti sanitari e che vede lavorare a stretto contatto medici di medicina generale, specialisti, nutrizionisti, farmacisti che condividono obiettivi, metodologie e strumenti di intervento per garantire un’ottimale presa in carico del soggetto obeso ed una aderenza terapeutica che rispetti e non perda di vista gli obbiettivi prefissati.

Nel mese della prevenzione i farmacisti assumono un ruolo importante proprio perché rappresentano il primo punto di contatto con il potenziale paziente e lo aiutano non solo a comprendere i rischi dell’obesità ma anche le possibilità di intervento”.

Le farmacie aderenti alla campagna nazionale “Obesità: non ignorarla, affrontiamola insieme“, saranno riconoscibili dalla locandina affissa all’esterno o all’interno.

Il tema è stato trattato dal Presidente di Federfarma Basilicata Antonio Guerricchio, intervenendo al convegno Decision Making in Obesity- Progetto Domino in cui si è discusso di terapia farmacologica come rivoluzione nell’approccio integrato all’obesità:

“Il ruolo del farmacista all’interno di una società che vede le farmacie come primo punto di riferimento della sanità di prossimità.

Oltre cinquanta sono quelle coinvolte nel mese della prevenzione attraverso screening, educazione sui cambiamenti dello stile di vita e delle abitudini alimentari e sensibilizzazione sui fattori di rischio.

Per i casi che emergeranno e per cui si riterrà opportuno un approfondimento, ci sarà l’invio al medico curante che dovrà predisporre tutti gli accertamenti utili”.

In Basilicata l’obesità è un fattore endemico tanto che la percentuale di soggetti a rischio è così elevata da far rientrare la nostra regione al quarto posto di una classifica nazionale che vede ai primi posti Campania Puglia e Sicilia.

Il fenomeno non interessa solo la popolazione adulta ma anche le fasce dei minori in età scolare primaria che vedono in sovrappeso il 36% e in obesità il 13%.

Importante il monitoraggio farmacologico che deve assicurare al paziente una perfetta corrispondenza terapeuta personalizzata alle proprie esigenze.

Quanto al ruolo del farmacista, Guerricchio sottolinea:

“Essendo l’obesità è una condizione complessa con radici psicologiche profonde, il personale che opera in farmacia può svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la motivazione del paziente, aiutandolo a mantenere viva l’attenzione sugli obiettivi di salute e supportandolo nei momenti di difficoltà ed aiutandolo ad affrontare il percorso di gestione del peso”.

Sul mese della prevenzione il Presidente di Federfarma si dice fiducioso rispetto alla risposta che verrà dai cittadini perché aumenta il bisogno di salute e quindi salvaguardarsi e, iniziative simili, permettono di dedicarsi del tempo nella consapevolezza che prevenire è sinonimo di cura di sé stessi.

Ecco la locandina dell’iniziativa.