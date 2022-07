“Quest’estate è possibile raggiungere Maratea grazie a sei Frecce al giorno”! I Dettagli

Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) è main partner di “Marateale – Premio internazionale Basilicata“, il festival del cinema in programma dal 27 al 31 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno” presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere.

Gruppo FS Italiane precisa:

“Quest’estate è possibile raggiungere Maratea grazie a sei Frecce al giorno, due Frecciarossa e quattro Frecciargento, oltre alle fermate Intercity e alle corse Regionali.

In meno di tre ore da Roma, così come da Reggio Calabria, si può raggiungere con le Frecce Maratea.

Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva e uno stimolo ad una sempre maggiore coesione territoriale e allo sviluppo del Paese.

Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di avvicinare sempre di più le persone a scegliere il treno per raggiungere le località turistiche.

Inoltre, per chi vorrà partecipare all’evento dal 27 al 31 luglio 2022 e raggiungere Maratea con le Frecce sarà attiva una speciale offerta.

Inserendo il codice MARATEALE nella procedura di acquisto del biglietto, sarà possibile usufruire di una tariffa “Speciale Eventi” con sconti dal 20 al 50%.

Per ulteriori informazioni e per conoscere i dettagli dei collegamenti da e per Maratea, consultare il sito web trenitalia.com o l’App Trenitalia”.

