Rientro a scuola in Basilicata: ecco quest’anno quando suonerà la campanella!

La data di inizio dell’anno scolastico 2025-2026 è fissata il 15 settembre 2025 e la data di termine per la scuola primaria e secondaria il giorno 10 giugno 2026 e per la scuola dell’infanzia il giorno 30 giugno 2026.

Lo ha definito la giunta regionale con una delibera proposta dall’assessore Francesco Cupparo stabilendo inoltre che, sulla base di comprovate esigenze, le singole istituzioni scolastiche autonome, d’intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici, possono anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle attività didattiche.

Il calendario 2025-2026 prevede complessivamente 205 giorni utili di lezione per la scuola primaria e secondaria e 222 giorni per la scuola dell’infanzia, dei quali non meno di 200 giorni vincolati a lezione, che si riducono rispettivamente a 204 e 221 nell’ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada un giorno in cui siano previste lezioni.

La delibera di giunta dispone inoltre che le Istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, ai sensi del DPR 275/99, articolo 5, e in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, definiscono gli eventuali adattamenti del proprio calendario scolastico all’interno dei giorni fissati e nel rispetto delle determinazioni stabilite, tenendo conto anche di eventi non prevedibili che possono comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico.

L’assessore Cupparo riferisce che è stata accolta la richiesta di Confindustria di posticipare l’apertura dell’anno scolastico non prima del 15 settembre per allineare la capacità turistica della regione Basilicata a quella della maggioranza delle regioni contermini che hanno fissato l’inizio delle lezioni scolastiche successivamente al 12 settembre.

Cupparo evidenzia che l’articolazione del calendario tiene conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani triennali dell’offerta formativa (P.T.O.F.) delle istituzioni scolastiche e di concedere agli alunni un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento; delle esigenze di adeguamento dell’organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, quali quelli erogati da aziende di trasporto, nonché degli impegni assunti dagli Enti locali per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche.

La Giunta inoltre ha approvato Avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2024/25 a studenti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Basilicata è di 361.855 euro, come da riparto del decreto ministeriale n. 189 del 25 settembre 2024.

Sono destinatari della borsa di studio tutte le studentesse e gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2024/2025, le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, in possesso dei requisiti previsti dall’A.P.