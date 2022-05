Ruoti, il sindaco Scalise ha deciso di non correre per le prossime amministrative: ecco le sue parole

Una serata speciale quella a Ruoti, nella villa comunale, che ha visto una grande interpretazione del cabarettista ed attore Dino Paradiso.

L’evento è iniziato con i saluti alla comunità del Sindaco di Ruoti, Anna Maria Scalise, giunta alla fine del suo mandato e che ha deciso di non correre per le prossime amministrative.

Dopo aver presentato un video filmato con tutte le opere realizzate ed avviate dall’amministrazione Scalise, queste le parole del Primo Cittadino:

“Il mio mandato da Sindaco volge al termine, un ruolo che ho ricoperto con semplicità, lealtà e rispetto verso ciascuno di voi.

Credo che ci sia un tempo per tutto; ed io mi sono spesa per questa comunità pagando un altissimo prezzo.

Sono grata a tutti voi che mi avete consentito di rappresentarvi, soddisfatta per i risultati che abbiamo ottenuto e che sono davanti agli occhi di tutti; orgogliosa dell’esperienza amministrativa avviata, che consentirà di “raccogliere” tanti frutti del lavoro che abbiamo seminato.

Al di là di tutto quello che il mio ruolo mi ha portato a realizzare per questa comunità, il desiderio del fare, il desiderio di lasciare il paese migliore di come l’ho trovato, il desiderio di una maggiore giustizia sociale, è stato per me più grande e mi ha sostenuto in questi anni.

Oramai il mio mandato volge al termine.

Era quello che mi ero ripromessa cinque anni fa, ad inizio del mio mandato, quando avevo deciso di mettermi al servizio della comunità di Ruoti per un solo mandato: avevo preso un impegno verso una comunità, in quello che oggi è anche il mio comune, e l’ho condotto a termine.

Ciò che è accaduto era imprevedibile, ma ha cambiato e potrà ancora cambiare, con la vostra volontà, il corso della storia di questo paese.

Le nostre strade si dividono, ma ricordate che avete fatto parte di un periodo importante della mia vita. Ringrazio tutti gli assessori e consiglieri , la segretaria comunale e quei dipendenti che hanno messo su carta idee e programmi politco-amministrativi consentendo i risultati ottenuti, a dimostrazione che chi vuole collaborare per il miglioramento della qualità di vita del territorio trova sempre spazio ed opportunità.

Grazie soprattutto a mio marito Francesco e a mia figlia Filomena per essermi stati affianco sempre, ed avermi sostenuta con amore ed in maniera incondizionata in tutti questi anni”.

L’attore Dino Paradiso ha concluso la serata mettendo in scena il suo spettacolo intitolato “Ma io sono lucano”, con spaccati di vita vissuta, regalando tanto divertimento alla villa gremita di persone.

Un ritorno alla normalità dopo anni di chiusure e distanziamenti, con l’auspicio che ci sia una vera ripresa e resilienza.a

