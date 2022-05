Avigliano: studenti nel ricordo del maestro e dirigente scolastico Vincenzo Rosa. Ecco le foto

Ad Avigliano, i è tenuta ieri pomeriggio, in un Chiostro gremito di ragazzi e non solo, aviglianesi in parte ma anche provenienti da altre comunità, la premiazione del concorso letterario dedicato al ricordo di Vincenzo Rosa, organizzato ogni anno dal Circolo Culturale Colucci e giunto ormai alla sua quinta edizione.

Per il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“È stato un pomeriggio fantastico, prima con la premiazione dei migliori componimenti presso il Chiostro del Palazzo di Città, e poi con la consueta passeggiata in Via Roma, per scoprire le ‘nuove’ pietre parlanti impresse lungo lo storico quartiere, scolpite con i versi ritenuti più meritevoli dalla commissione.

Ma è stata anche l’occasione di scambio e di incontro, tra insegnanti e studenti, tra cittadini e amministratori, tra comunità diverse eppure unite ieri nel segno della poesia, del cammino e della speranza.

Che era il tema scelto quest’anno per il concorso.

Voglio ringraziare davvero la professoressa Donata Rosa e il professor Valerio Capasa per la passione e l’impegno che profondono nell’organizzare questo premio e ovviamente il nostro assessore alla cultura Angela Maria Salvatore per il suo instancabile lavoro.

Un grazie particolare va all’amico e collega Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro, presente ieri ad Avigliano in rappresentanza degli studenti muresi e di Castelgrande che concorrono ogni anno insieme agli studenti aviglianesi a questo prestigioso premio”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)