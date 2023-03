Ruoti: l’Avv. Anna Elisa Paolino è il nuovo responsabile dell’Area Finanziaria del Comune. Auguri di buon lavoro

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comune di Ruoti:

“Con decreto sindacale n.4 del 9 Marzo 2023 il Sindaco Avv. Franco Gentilesca ha nominato il nuovo responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Ruoti l’Avv. Anna Elisa Paolino.

All’Avv. Paolino spetterà un intenso lavoro nell’ Area Finanziaria, che sicuramente saprà affrontare con professionalità e diligenza così come ha dimostrato in altri ambiti in questi mesi.

Auguri di buon lavoro a lei ed a tutti gli uffici per affrontare le nuove sfide e dare a Ruoti un volto migliore.

Un ringraziamento particolare alla Vicesindaco Maria Troiano per la reggenza dell’area Finanziaria in questi mesi e l’ottimo lavoro svolto”.

