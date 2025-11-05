Ruoti, nonno Gerardo ha festeggiato i suoi primi 100 anni!

Ruoti ha celebrato un traguardo straordinario: il signor Gerardo Scavone compie 100 anni.

Un secolo di vita, di memoria e di valori che rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità.

La giornata si è aperta con una solenne celebrazione in chiesa, alla presenza dei familiari, degli amici e di tanti concittadini che hanno voluto condividere questo momento di gioia.

A seguire, un pranzo conviviale ha riunito parenti e amici per festeggiare il nostro centenario con calore e affetto.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale rivolgono a Gerardo i più sinceri auguri per questo importante traguardo, ringraziandolo per l’esempio di vita, di saggezza e di dedizione che continua a offrire a tutta la comunità.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha voluto omaggiare Gerardo con una pergamena celebrativa, una copia autentica dell’atto di nascita e il gagliardetto ufficiale del Comune di Ruoti, come segno di stima, affetto e riconoscenza da parte di tutta la cittadinanza.

Lucidissimo e pieno di energia, il signor Gerardo ha condiviso col sindaco diversi ricordi e aneddoti della sua lunga vita: il lavoro, la famiglia, gli anni trascorsi in Svizzera, quando – pur non conoscendo la lingua – ha saputo farsi rispettare e apprezzare per la sua determinazione.

I suoi racconti, sempre accompagnati da un sorriso sincero, mescolano momenti felici e anche passaggi difficili, trasformati in lezioni di vita.

Il suo messaggio è semplice ma profondo: “bisogna essere umili e onesti con tutti, e avere sempre gli occhi avanti e dietro per affrontare la vita.”

“La longevità del signor Gerardo – ha dichiarato il Sindaco – è un dono per tutti noi: testimonia i valori più autentici della nostra comunità, quelli della famiglia, del lavoro e della solidarietà. A lui va l’abbraccio affettuoso di tutta Ruoti.”

Buon compleanno, Gerardo!