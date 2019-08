Salvini in Basilicata: “Non si toccherà neanche un posto di lavoro” e sulla Val D’Agri…

Come detto, ieri mattina il Ministro Matteo Salvini ha fatto tappa al lido Swami di Policoro (Matera) per il beach tour”, una vera e propria campagna “di ascolto” sotto l’ombrellone in tutto il centrosud.

Proprio sulle spiagge di Policoro il Ministro, intervistato dai giornalisti, ha parlato della situazione in Val D’Agri:

“Non si toccherà neanche un posto di lavoro in Basilicata.

Questo è uno dei no incomprensibili.

Ovunque si trovi petrolio, ricchezza ed energia, si festeggia perché sono soldi ed è lavoro.

In Basilicata, invece, qualcuno dice “no Fermi tutti torniamo indietro invece che andare avanti”.

Penso che la tutela dell’ambiente sia assolutamente compatibile con la salvaguardia dei posti di lavoro.

Non penso solo alla Val D’Agri, ma penso anche a tante altre realtà italiane.

Il lavoro viene prima di tutto.

Il governo che abbiamo in testa non blocca il progresso e il lavoro.

L’autonomia fa bene soprattutto al Sud perché fa emergere l’incapacità della pessima politica che nel Sud ha lasciato scuole di serie B, ospedali di serie B, strade di serie B”.