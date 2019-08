Salvini in Basilicata: tra sostenitori e contestatori ecco com’è andata la giornata del Ministro!

Ieri mattina il Ministro Matteo Salvini ha fatto tappa al lido Swami di Policoro (Matera) per il beach tour”, una vera e propria campagna “di ascolto” sotto l’ombrellone in tutto il centrosud.

Smessi giacche e cravatta il Vicepremier continua la sua estate, anche per motivi politici, in riva al mare.

Giunto a destinazione, Salvini è stato accolto da applausi, abbracci, richieste di selfie, ma anche da contestazioni.

Tre gli striscioni esposti in attesa dell’arrivo in spiaggia in cui vi era scritto:

“Salvini beach party – ingresso: 5 rubli”

“Il Sud non dimentica”

“Salvini parla, l’iva aumenta”.

Momenti di tensione hanno accompagnato la sua visita e che hanno visto protagonisti sostenitori e contestatori in un acceso confronto.

Intervenuta anche la Digos che ha prima fatto chiudere gli striscioni poi, dopo un breve confronto con i manifestanti, li ha restituiti al gruppo di ragazzi.

Ma non è tutto.

Al suo arrivo il vicepremier è stato “accolto” dalle note di “Bella Ciao”.

Presente anche il lancio d’acqua da una bottiglietta d’acqua (pare ad opera di una donna) “ai danni” del Ministro.

Tra un selfie e una stretta di mano, il vicepremier ha poi fatto un giro su una canoa verde, scortato da un gommone.

Un Tour che continua a segnare varie tappe.

Infatti, come aveva dichiarato Salvini alla stampa:

“Tutto Agosto non mi fermo.

Ho messo giù una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto.

E per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto”.