San Gerardo a Potenza: “L’anno prossimo recupereremo, con gli interessi, tutto ciò di cui ci siamo privati in questi due anni”!

Ecco il messaggio che il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, manda alla cittadinanza in occasione di questo San Gerardo:

“Anche quest’anno la nostra festa patronale non è stata, e non è, come quella a cui siamo stati sempre abituati.

Ma la devozione, la storia, la tradizione, la cultura millenaria di un popolo non li cancella neppure una pandemia.

L’anno prossimo recupereremo, con gli interessi, tutto ciò di cui ci siamo privati in questi due anni, ve lo prometto!

Buon San Gerardo, Potenza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)