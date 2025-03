Scossa di terremoto: “solidarietà e vicinanza ai cittadini di Potenza e della Basilicata”. Queste le parole di Amendola

“Esprimo solidarietà e vicinanza ai cittadini di Potenza e della Basilicata che vivono ore di paura a causa del terremoto, dopo le forti scosse sismiche di questa mattina.

Seguiamo con attenzione il corso degli eventi, confidando nel massimo impegno di tutte le autorità”: così Enzo Amendola, parlamentare Pd eletto in Basilicata, in una nota sui social.

Sottolinea Amendola:

“Ciò che sta accadendo in questi giorni, sia nel territorio lucano che in diverse aree del Sud, è un campanello d’allarme da non sottovalutare e vanno predisposte tutte le misure di sicurezza necessarie per la popolazione.

Ha fatto bene il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, a ordinare l’immediata chiusura delle scuole, consentendo anche di verificare eventuali danni sia negli istituti scolastici che sul territorio”.