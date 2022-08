Su Potenza ancora temporali in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Correnti più fresche e instabili raggiungeranno il Sud dove ci attendono frequenti temporali sparsi più intensi sui settori interni ma localmente anche su coste ioniche.

Fenomeni localmente intensi sull’Appennino e sulla Basilicata.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 11 Agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.

Venerdì 12 Agosto avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio.

Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

