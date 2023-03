Superbonus, F24 e Btp tra le ipotesi per i crediti incagliati. I dettagli

In tema Superbonus sono diverse opzioni alla quali il governo sta lavorando per risolvere il nodo dei crediti incagliati.

Come fa sapere tgcom24 nel dettaglio:

“Secondo fonti parlamentari, alcune delle ipotesi allo studio riguardano l’eventuale ricorso agli F24, sui quali è in corso un approfondimento sui meccanismi e ricadute.

Si delinea la possibilità per le banche, che a fine anno non sono riuscite a esaurire i crediti, di convertire gli stessi in Btp a 10 anni.

Le opzioni potrebbero prendere la forma di emendamenti al decreto sui crediti del Superbonus, su cui lunedì riprenderanno le votazioni in commissione Finanze alla Camera”.

