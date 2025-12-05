Tappa a Pietragalla per la Fiamma Olimpica Milano–Cortina 2026!

Pietragalla è stata ufficialmente inserita nel percorso del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano–Cortina 2026.

La carovana olimpica, partita dalla tradizionale cerimonia di accensione, attraverserà oltre 12.000 km lungo i luoghi più simbolici d’Italia, tra cui – con grande orgoglio – Pietragalla e il suo straordinario Parco dei Palmenti.

La tappa è prevista nel pomeriggio del 28 dicembre 2025, quando il tedoforo farà il suo ingresso nel Parco dei Palmenti, trasformando uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata nel palcoscenico di un evento di rilevanza internazionale.

“Accogliere la Fiamma Olimpica – dichiara il sindaco Paolo Cillis – è un onore immenso: un evento storico per Pietragalla. I Palmenti entreranno nel racconto olimpico mondiale e sono certo che tutta la comunità saprà farsi trovare pronta per vivere insieme una delle pagine più belle della nostra storia.”

“Un’occasione unica – continua – per raccontare e valorizzare la nostra identità, la nostra storia e il nostro territorio davanti agli occhi del mondo, grazie alla presenza di televisioni e media internazionali che faranno di questo momento un’importante opportunità di visibilità, promozione e valorizzazione culturale e turistica.”

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare e condividere questo appuntamento storico.