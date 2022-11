Terribile incidente: è originario della Basilicata il 14enne morto investito da un tram a Milano

La Procura di Milano indaga con l’ipotesi di reato di omicidio stradale colposo per la morte di Luca Marangoni, il quattordicenne investito e ucciso da un tram in via Tito Livio.

Come si apprende da Agi.it:

“L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.10: Luca stava andando al liceo scientifico Albert Einstein dove frequentava il primo anno. Era insieme a un amico: i due, entrambi in bici, percorrevano via Tito Livio provenendo da piazza Emilio Salgari.

Poi a un centinaio di metri dall’istituto Marangoni – secondo alcune testimonianze – il giovane ha tentato di attraversare i binari dove passa il tram della linea 16.

Però proprio quel momento stava transitando il mezzo. Il conducente dell’Atm ha suonato e poi frenato ma non è riuscito a evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118.

Il giovane è stato estratto ma per lui non c’era più nulla da fare.

I rilievi e gli accertamenti sono affidati alla polizia locale.

Il conducente, sotto shock, è stato preso in carico dai soccorritori del 118″.

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, ha raggiunto Milano per testimoniare il cordoglio dell’intera comunità.

La madre del ragazzo, infatti, è originaria di Policoro e qui vi abitano i nonni del giovane.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)