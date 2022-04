Tito: si accende una speranza per lo stabilimento chiuso con oltre 30 operai in cassa integrazione! Ecco i dettagli

“Siamo coscienti del valore e delle potenzialità dello stabilimento ex Firema di Tito scalo.

Dal canto nostro, siamo pronti a emanare un bando per la reindustrializzazione del sito che, per la sua vicinanza allo snodo autostradale e a tanti insediamenti industriali importanti anche tecnologicamente, ha tutte le carte in regola per essere ancora una realtà produttiva importante per la Basilicata”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Alessandro Galella a margine del sopralluogo effettuato ieri mattina nello stabilimento di Tito Scalo con il direttore Affari istituzionali di TotalEnergies, Dante Mazzoni, e rappresentanti sindacali.

Nei giorni scorsi l’assessore Galella aveva invitato i vertici Total a visitare il sito ex Firema.

L’assessore ha detto:

“L’auspicio è che la compagnia petrolifera, legata da accordi per investimenti con la Basilicata che vadano anche oltre il no oil, in cui le rinnovabili sono tra i settori candidabili, vagli la possibilità di un progetto per rivitalizzare il sito produttivo e mettere la parola fine alle vertenza che si trascina dal 2015, restituendo opportunità occupazionali ai 33 operai tuttora in cassa integrazione“.

