Torna a Pignola la Rassegna Internazionale della Cultura e delle Tradizioni Popolari: in programma laboratori e concerti. I dettagli

Torna a Pignola la Rassegna Internazionale della Cultura e delle Tradizioni Popolari, riconosciuta come patrimonio intangibile della cultura della Regione Basilicata.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco “Il Portale” di Pignola con il patrocinio del Comune di Pignola, dell’APT Basilicata, della Regione Basilicata e dell’UNPLI Basilicata, si svolgerà dal 19 al 23 Agosto in Piazza Risorgimento.

Scrive il Presidente della Proloco “Il Portale” di Pignola, Davide Lauria:

“Il programma, articolato in due fasi, sarà dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni musicali e popolari del territorio.

La prima parte prevede laboratori di costruzione di strumenti musicali tipici del potentino, workshop e seminari di musica tradizionale.

La seconda parte sarà dedicata ai concerti di musica popolare con gruppi provenienti dal Sud Italia.

Tutte le attività saranno gratuite e aperte a chiunque voglia partecipare.

Il programma dettagliato è consultabile sulle pagine social e sul sito internet della Proloco.

Il 20 Agosto è prevista un’escursione musicale al Santuario di San Michele Arcangelo di Pignola, luogo del Giubileo della Speranza 2025, lungo un itinerario che attraversa i boschi pignolesi.

Il 23 Agosto si terrà la cerimonia di premiazione “I migliori tra i migliori”, riconoscimento destinato ai giovani che si sono distinti nel loro percorso di studi.

L’iniziativa, ripristinata dopo alcuni anni di sospensione, rappresenta un momento significativo di valorizzazione delle eccellenze locali”.

Dal 20 al 23 Agosto sarà possibile gustare prodotti tipici lucani agli stand gastronomici installati nei pressi di Piazza Risorgimento.

Il Consiglio Direttivo della Proloco rivolge un ringraziamento particolare al socio fondatore Bruno Albano (per il costante impegno nella promozione del territorio e nella ricerca e diffusione della musica folkloristica locale e non), e a Salvatore Pace e Michele Galasso per il contributo alla realizzazione dell’evento e per l’integrazione del progetto “Lucania Antica” in concomitanza con la rassegna.

Ecco la locandina delle iniziative in programma.