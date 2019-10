Tragedia in provincia di Potenza: uomo cade e perde la vita!

Ancora un terribile incidente sul lavoro è costato la vita ad un uomo della provincia.

Un 63enne di Vietri di Potenza ieri sera si trovava in cantina per lavorare l’uva quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nella vasca di cemento utilizzata per la fermentazione del mosto.

Proprio le esalazioni di quest’ultimo pare siano state le cause del decesso.

Al momento della tragedia presente la moglie del 63enne che ha subito chiamato aiuto dopo aver tirato fuori il marito dalla vasca.

Nonostante i soccorsi siano giunti tempestivamente sul posto, l’uomo è deceduto durante il trasporto in Ospedale.

Presenti anche i Carabinieri per le indagini sul caso.

Trasferita all’obitorio del San Carlo la salma del 63enne, in attesa che si decida sull’autopsia.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragedia che ha toccato l’intera comunità.