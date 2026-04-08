Tutto pronto per l’edizione 2026 del Maggio Potentino: previsti 75 eventi e oltre 100 appuntamenti!

“Tradizione e cultura viva”: queste le parole scelte per la presentazione dell’edizione 2026 del Maggio Potentino, che il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico hanno illustrato ai giornalisti presenti nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, insieme ai rappresentanti delle associazioni e ad alcuni dei protagonisti di quello che è il principale cartellone culturale di Potenza.

Ha spiegato il Sindaco:

“Per tutto il mese di maggio la città sarà invasa da un clima di festa, di divertimento, di gioia, ma anche di riflessione, di pensieri, di approfondimenti, in un vero e proprio caleidoscopio di emozioni che, come Amministrazione comunale, vogliamo offrire per contribuire a trascorrere tutti insieme del tempo di qualità e creare occasioni di socializzazione e inclusione per tutti i membri di questa nostra comunità, grazie all’impegno dell’assessorato alla Cultura, degli uffici comunali e di tutti coloro che renderanno possibile tutto questo”.

Ha ricordato l’assessore Falotico:

“Il concetto attorno al quale nasce e si sviluppa il Maggio Potentino è quello di valorizzare il periodo più importante per Potenza, dedicato al nostro Santo Patrono.

Un percorso che ci conduce alla festa di San Gerardo e vuole farlo aprendo il cuore e la mente, attraverso proposte che provino a intercettare l’interesse e il gradimento del maggior numero possibile di persone, con 75 eventi per oltre 100 appuntamenti.

Centro storico, contenitori culturali, ma anche rione Lucania, Malvaccaro, Santa Maria, piazza Don Bosco, piazzale Santa Maria di Betlemme, via Milano, via dei Molinari, via dell’Europa Unita, piazza Zara, Rossellino.

E poi monumenti, scuole, strade, piazze, tutta la città sarà coinvolta e invitata a prendere parte, a essere parte di quello che vuole essere più di un programma, vuol diventare un’esperienza collettiva del bello, del vedere, dell’ascoltare, dell’immaginare, del sognare a occhi aperti e vivere colori, suoni, parole in grado di portarci dove più desideriamo.

Il Primo maggio, – evidenzia l’assessore alla Cultura –:

con l’inaugurazione alle ore 18, e fino al 14 maggio, sarà possibile visitare la personale di pittura e video ‘Reflection’, di Denise Parente, nella Galleria Civica;

sarà possibile visitare la personale di pittura e video ‘Reflection’, di Denise Parente, nella Galleria Civica; sempre in largo Pignatari, pomeriggi e serate di tutto maggio trascorreranno con sport, cultura e musica a cura di APS Attivamente.

Le arti acrobatiche andranno in scena dal 1° al 3 maggio , tutto il giorno in via Pretoria, nei pressi della Banca d’Italia, con ‘Gravity zero il maggio aereo Potentino’, esibizione dell’Asd Valchiria Circus Potenza.

, tutto il giorno in via Pretoria, nei pressi della Banca d’Italia, con ‘Gravity zero il maggio aereo Potentino’, esibizione dell’Asd Valchiria Circus Potenza. A pochi passi, negli stessi giorni, la Proloco Potenza colorerà e profumerà piazza Matteotti con ‘Città in fiore 2026’ Mostra-mercato di floricoltura e giardinaggio.

Stesso periodo, location diversa per ‘Sport e musica con fuori di festa’, nel campo da calcio e pattinaggio di rione Lucania.

Sarà un susseguirsi di spettacoli, pièce, presentazione di libri che, dal Teatro Stabile alla Galleria Civica, dal Palazzo della Cultura all’auditorium del Centro sociale di Malvaccaro, condurranno i presenti a scoprire e scoprirsi oggetti e soggetti di cultura.

Commedie in vernacolo, concerti live, concorsi canori, manifestazioni folkloristiche, laboratori didattici, competizioni sportive, danza, festival.

Il ‘Gropiuspring 2026’, un Concerto del coro e dell’Orchestra del Liceo ‘Walter Gropius’, i Quadri della Danza per gli artisti coreutici dello stesso Liceo, il Potenza Folk Festival, ‘Synaesthesis’, il Festival degli Studenti del Conservatorio che realizza l’iniziativa, e sempre per il Conservatorio il festival della Musica da camera Il Sogno, la Seconda edizione del Torneo delle 6 porte di Subbuteo Calcio Tavolo, l’Associazione Culturale I Portatori della Iaccara con le Serate della Iaccara alla Torre Guevara, Balla Taranta Mia a cura dell’associazione Culturale Iatrida, l’Associazione Boom con Boom Resident Band e Voice Art Lab: Generazione Musica.

Canti popolari tradizionali, organizzati dall’Unitre, la Compagnia teatrale Lu Uarniedd che porta in scena ‘Oimme Li Turc’ Commedia in vernacolo Potentino e, sempre allo Stabile, l’Associazione Noi Putnzes, interpreta un’altra commedia in vernacolo: ‘L’érba ca nun vuòje int’ all’òrte t’ nasçe’.

E poi Turchi e San Gerardo, con diversi momenti per la presentazione di un corteo diventato iconico, anche oltre i confini nazionali, e il sorteggio per individuare il bambino che interpreterà il Patrono, salendo sulla Barca che attraverserà la città il 30 maggio.

Il Borgo dei Sapori, il Campo Medievale e tutto quanto rende il Maggio Potentino, uno spazio e un tempo che va oltre lo spazio e il tempo, uno spettacolo che incanta, una manifestazione che rapisce, un’esperienza resa possibile grazie al contributo di tanti, agli sforzi di coloro che hanno messo a disposizione di tutti, talento, tempo, lavoro e capacità organizzative e realizzative.

Come Amministrazione comunale ringraziamo ciascuno di loro e diamo appuntamento a tutta la Città e ai suoi ospiti per un maggio da favola” conclude l’assessore Falotico.