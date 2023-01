“Una lupa di passaggio nella città di Potenza durante il lockdown del 2020 decide di fare la sua tana in questa zona…”. Ecco cosa accade poi

‘Siccome la lupa’, l’approfondimento tematico al Laboratorio di Scrittura per Ragazzi, in programma alla Biblioteca comunale per l’Infanzia, oggi Giovedì 12 Gennaio 2023, alle ore 16:00.

Spiega il responsabile del Laboratorio Domenico Mancusi:

“Succede che una lupa di passaggio nella città di Potenza durante il lockdown del 2020, decida di fare la sua tana e di fermarsi nell’area verde circostante la Biblioteca comunale per l’Infanzia.

Succede che chi lavora in Biblioteca l’accetti e anche i piccoli utenti si abituino alla sua presenza.

Il fatto è emblematico, non proprio casuale.

Favole come quelle di Perrault e i fratelli Grimm ci hanno insegnato ad avere paura di questo animale con gli occhi gialli e le zanne affilate che mangia le nonnine indifese.

Sappiamo che la maggior parte delle nozioni che abbiamo sui lupi sono solo pregiudizi, innestati nella nostra mente da secoli di ignoranza e paura nei confronti di questo bellissimo animale.

Sappiamo che la nostra percezione del mondo dipende anche dalla Letteratura ed è per questo che il romanzo ‘Oltre il confine’ di Cormac McCarty, scrittore americano contemporaneo, è stato scelto per un approfondimento tematico al Laboratorio di Scrittura per ragazzi presso la Biblioteca.

È la vicenda umana ed esistenziale di Billy, giovane figlio di un piccolo allevatore del New Mexico che riesce a catturare la lupa che minaccia il bestiame della fattoria, ma non la uccide: cerca anzi di riportarla sulle montagne messicane, di restituirla al suo mondo, che è poi anche quello di una nonna molto amata.

Comincia un lungo viaggio avventuroso che porterà Billy a perdersi e a ritrovarsi in un ambiente sconosciuto e spietato dove non mancano colpi di scena.

Il suo percorso reale è quello tra l’adolescenza e l’età adulta, un processo doloroso e faticoso che non è mai lineare come lo immaginiamo, ma implica attraversamenti e ripensamenti continui”.

L’appuntamento culturale si avvarrà delle letture di Eva Immediato, degli interventi musicali di Pepi Romaniello e delle performance degli allievi del Laboratorio di Scrittura con i loro componimenti.

