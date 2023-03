Vietri di Potenza: un altro medico presto entrerà in servizio! L’annuncio

A seguito delle interlocuzioni (avviate già da oltre un anno) tra il sindaco (avv. Christian Giordano) del Comune di Vietri di Potenza e l’ASP di Potenza, si comunica che l’Azienda Sanitaria ha reso noto al Primo Cittadino che, in sostituzione del precedente medico già individuato, è stata acquisita la disponibilità un altro medico che presto entrerà in servizio a Vietri di Potenza.

Come precisa l’Amministrazione:

“Si tratterà di un primo incarico ‘provvisorio’ della durata di un anno che avrà quale primo obiettivo limitare ogni disagio causato dal pensionamento degli altri due medici di base.

La stessa ASP ha fatto sapere che l’iter per l’assegnazione del medico di base dovrebbe concludersi nel giro di un paio di settimane, per poi entrare in servizio effettivamente a favore della comunità vietrese”.

