Vietri di potenza e Marsicovetere si uniscono al Controllo del Vicinato: “Il bilancio dei Comuni del potentino che hanno aderito è salito a 42”. I dettagli

Questa mattina, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi presso la Sala Italia del Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Vice Sindaco di Marsicovetere Maria Carmela Miraglia ed il Sindaco di Vietri di Potenza Christian Giordano, hanno sottoscritto il “Protocollo sul controllo di vicinato”.

Il documento pattizio si inserisce nel più ampio contesto delle strategie messe in campo dalla Prefettura di Potenza per il consolidamento del sistema di sicurezza integrata sul territorio e che, nei mesi scorsi, ha visto il Prefetto Campanaro dare impulso ad una capillare e robusta azione di sensibilizzazione degli amministratori locali, attraverso i Comitati itineranti.

Prima della sottoscrizione, il Rappresentante del Governo ha, quindi, illustrato le linee programmatiche del Controllo di vicinato che mira a dare una struttura formale alla cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con lo scopo di:

fornire un qualificato contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia;

implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale in relazione alla specificità dei contesti territoriali;

incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio;

promuovere una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale;

favorire la coesione sociale e solidale.

Elemento qualificante dell’iniziativa pattizia, il protagonismo attivo dei cittadini che sono chiamati a prendere parte ai c.d. Gruppi di vicinato per monitorare il territorio (passaggi inconsueti di macchine o di persone, allarmi, rumori, ecc..) e segnalare situazioni sospette alle forze di dell’ordine tramite i Coordinatori, nominati all’interno dei Gruppi e adeguatamente formati.

Ai Sindaci, poi, l’onere di una decisa attività di moral suasion finalizzata a stimolare e valorizzare la partecipazione delle comunità nel progetto.

Ma anche quello di predisporre ed installare la cartellonistica per segnalare, in un’ottica di deterrenza, l’esistenza del controllo dei cittadini.

Le Forze di Polizia formeranno i Coordinatori con cui stabilire un filo comunicativo diretto.

Alla Prefettura, il compito di monitorare periodicamente, in dedicate sessioni di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, lo stato di attuazione del progetto.

Passando poi ad illustrare gli esiti della Banca Dati Interforze (SDI) del Ministero dell’Interno, il Prefetto ha condiviso con il Tavolo l’analisi georeferenziata dell’andamento della delittuosità nel territorio provinciale e nei due Comuni firmatari, restringendo il campo della riflessione al 2024 in raffronto al 2023 ed al primo bimestre del 2025 in raffronto al medesimo bimestre del 2024.

In particolare, la voce “Totale delitti” ha registrato, nel 2024, un trend in flessione in provincia di Potenza (-3,6%) e nel territorio di Vietri di Potenza (-33%); trend in aumento, invece, a Marsicovetere (+26,9%).

Scenario più omogeno nel primo bimestre 2025 dove, in tutte e tre le aree, si è assistito ad un netto decremento percentuale: provincia di Potenza -17,9%, Marsicovetere -52,9%, e Vietri di Potenza -63,6%.

Quadro articolato, poi, per la voce “Furti”, a partire dalla provincia di Potenza che, dopo aver chiuso il 2024 con una crescita del +1,1%, nel primo bimestre 2025 ha registrato una flessione del -19,9%.

In aumento, invece, i furti a Marsicovetere sia nel 2024 con +61,1% sia nel primo bimestre 2025 con + 14,3%.

Decremento, infine, per Vietri di Potenza che ha concluso il 2024 con -62,5% e i primi due mesi dell’anno con zero furti registrati.

Queste le parole del Prefetto Campanaro a margine della sottoscrizione:

“Il protocollo siglato oggi sancisce un comune impegno con le Amministrazioni Locali firmatarie, teso a fronteggiare i fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva con l’orizzonte di diffondere e radicare una più profonda cultura delle legalità.

Il controllo dei cittadini è destinato a saldarsi con i controlli che quotidianamente svolgono le forze di Polizia anche in territori, come quelli dei due Comuni oggi firmatari, dove le statistiche sulla delittuosità, in specie quella predatoria, non ci restituiscono comunque un quadro particolarmente problematico.

Ma proprio per questo bisogna lavorare con convinzione al potenziamento degli strumenti di sicurezza partecipata con l’obiettivo di preservare le comunità da incursioni criminali.

Non dimentichiamoci, infatti, che si tratta di realtà territoriali in zone di confine (Vietri di Potenza) e sedi di importanti insediamenti commerciali ed industriali (Marsicovetere), maggiormente esposti agli appetiti criminali“.

Il Rappresentante del Governo ha, infine, ricordato che, con le sottoscrizioni odierne, il bilancio dei Comuni del potentino che hanno aderito al Controllo di Vicinato è salito a 42.

Il “Protocollo per il controllo di vicinato” ed il “Vademecum operativo” sono pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/potenza.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, l’Assessore del Comune di Potenza Francesco Giuzio, il Vice Sindaco di Marsicovetere (PZ) Maria Carmela Miraglia ed il Sindaco di Vetri di Potenza (PZ) Christian Giordano, quest’ultimo anche in veste di Presidente della Provincia.

Ecco una foto del tavolo.