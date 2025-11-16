Vittoria per il nostro Potenza Calcio! Leoni avanti così

Nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, grande vittoria casalinga del Potenza.
Contro il Trapani i rossoblù si rendono protagonisti di una prestazione maiuscola.
Nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Bachini, il Potenza rimane compatto e conquista tre punti fondamentali grazie alle reti di Anatriello e De Marco.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Riggio, Bachini, Camigliano, Rocchetti (14’st Adjapong); Siatounis, Felippe, Ghisolfi (26’st De Marco); D’Auria (1’st Novella), Anatriello (20’st Selleri), Petrungaro (20’st Schimmenti). A disp.: Alastra, Guiotto, Mazzeo, Maisto, Bura, Gabriele, Bruschi. All.: De Giorgio.
TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Kirwan (19’st Ciotti), Negro, Salines (37’st Marcolini), Giron; Palmieri (1’st Vazquez), Celeghin, Carriero; Canotto (12’pt Ciuferri) (37’st La Sorsa), Fischnaller; Grandolfo. A disp.: Ujkaj, Salamone, Motoc, Podrini, Pirrello. All.: Aronica.
Arbitro: Tropiano di Bari (Esposito di Pescara – Colavito di Bari). Quarto ufficiale: Totaro di Lecce.. Fvs: Andreano di Foggia
Reti: 21’pt Anatriello (P), 27’st De Marco (P), 45’st Grandolfo (T)
Note: Espulso Bachini (P) al 44’pt. Ammoniti: Selleri (P), Marcolini (T). Angoli 2-6. Recupero: 7’pt e 10’st. Spettatori: 2.139 per un incasso di 21.392 euro.
Forza Potenza!